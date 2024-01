Wie die Kulturhauptstadt das Ischler Sudhaus zu neuem Leben erweckt

Das Sudhaus in Bad Ischl

Der erste Stock des alten Sudhauses in Bad Ischl wirkt noch wie eine riesige Baustelle. Kaum zu glauben, dass hier in wenigen Tagen die zentrale Ausstellung der Europäischen Kulturhauptstadt "Sudhaus – Kunst mit Salz und Wasser" auf 2000 Quadratmetern eröffnet werden soll: Der neue Lift in den ersten Stock fährt noch nicht, die Brücke, die den Eingang mit der Ausstellung verbindet, wurde eben erst fertig, überall liegen Baumaterialien herum.