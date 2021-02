turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Bis heute unvergessen ist die neunköpfige "singende und musizierende Familie Walchshofer" aus Hirschbach, die in den 60er- und 70er-Jahren Konzerte in ganz Österreich gab und 1971 in der TV-Sendung "Guten Abend am Samstag" bei Heinz Conrads auftrat.