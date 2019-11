Die wahren Kriegstreiber sitzen woanders

Claudia Bouvier ist eine auf Technik und internationales Recht spezialisierte, promovierte Juristin, außerdem Oberstleutnant der Reserve der französischen Landstreitkräfte. Sie arbeitete fünfundzwanzig Jahre lang für staatliche Stellen, internationale Organisationen und Unternehmen, unter anderem in Paris, Moskau und Kabul. Alles im wirklichen Leben. Der Name ist jedoch ein Pseudonym, das Autorenfoto lediglich ein Scherenschnitt. Die fiktive Geschichte, die Bouvier erzählt, ist eine, die den Leser in ein tödliches Dickicht aus Geheimoperationen, Terrorfinanzierung und Antiquitätenraub eintauchen lässt.

Alles beginnt mit einem missglückten militärischen Einsatz in einer abgelegenen Provinz in Afghanistan, bei der eine französische Einheit von einer bisher unbekannten Terrorgruppe angegriffen wird. Bei dem Versuch, die Verletzten zu bergen, überleben nur die deutsche Bundeswehrärztin Carla Rossi und der französische Kampfschwimmer Kérmovan. Während er in Gefangenschaft der Terroristen gerät, bleibt die Deutsche unentdeckt und nimmt die Verfolgung auf. Gemeinsam können sie schließlich entkommen und auf ihrer abenteuerlichen Flucht nach Pakistan wird aus dem ungleichen Gespann ein eingespieltes Team.

So weit, so einfach. Doch einfach ist in diesem Thriller wenig, vieles dagegen komplex. Denn Rossi und Kérmovan sind bei Weitem nicht die einzigen Hauptprotagonisten, wenn auch die eindeutigen Sympathieträger dieses Thrillers. Neben diversen französischen, deutschen und amerikanischen Geheimdienststellen mischen noch Kriegsdienstleister und Terroristen mit. Jede Seite verfolgt ihre eigenen Interessen, vertuscht, taktiert, treibt ihr Spiel , das in einem jeweiligen Erzählstrang aufgerollt wird und die Handlung vorantreibt.

Als Hilfestellung hat die Autorin ein Glossar mit den wichtigsten Personen und ein vierseitiges Abkürzungsverzeichnis angefügt. Beides erweist sich als ebenso nützlich wie notwendig. Es braucht etwas Durchhaltevermögen, um sich in diesem Spionage-Wirrwarr zurechtzufinden. Vor allem die zahlreichen Abkürzungen sind gewöhnungsbedürftig, doch Stück für Stück lichten sich die Nebel und je weiter die Handlung fortschreitet, desto weniger kann man sich ihr auch entziehen.

Vorfreude macht sich breit, wenn im Abspann Teil zwei für das Frühjahr angekündigt wird. Dann gilt es die wahren Drahtzieher hinter dem Anschlag in Afghanistan aufspüren. Wir sind gespannt.