Die wahren Abenteuer sind ein Kopf

Hunderte Holzhacken, eine Motorsäge, Farben, Plastiken, Reliefe und Köpfe, Köpfe, Köpfe: Hier, in seinem hallengroßen Atelier am Harter Plateau in Leonding, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Westbahn, arbeitet Alfred Haberpointner. Der Bildhauer arbeitet bevorzugt mit Holz, greift aber auch zu Bronze, Blei oder rostfreiem Stahl. Das Markenzeichen des 58-jährigen gebürtigen Salzburgers sind aber mit Hacken, Sägen und Bohrern oder Nägeln bearbeitete, archaische Kopfformen. "Ich habe schon als