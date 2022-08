"Die Volkskultur ist nicht von gestern"

Von der Expertin für Klosterarbeiten bis zum Krippenbaumeister: Zwei Männer und vier Frauen wurden gestern bei einem Festakt im Gasthaus Mayr in Geiersberg (Bezirk Ried) vom Forum Volkskultur mit der Hans-Samhaber-Plakette ausgezeichnet. Dabei werden Persönlichkeiten geehrt, die sich im volkskulturellen Bereich engagieren.

Präsident Herbert Scheiböck, Kulturdirektorin Margot Nazzal und Ex-Landeshauptmann Josef Pühringer überreichten die Plaketten. Letzterer wurde gleichzeitig zum Ehrenmitglied des Forums ernannt, das in 25 Verbänden 130.000 Mitglieder vertritt – von der Blasmusik über die Chöre bis zum Stelzhamerbund. Bei dem Fest wurde vor den rund 300 Gästen aus allen Bereichen der Volkskultur besonders die verbindende Kraft der Volkskultur betont. "Die Volkskultur ist das, was den Alltag ausmacht. Ohne sie wären wir viel ärmer", sagte Moderatorin und Volksliedwerk-Obfrau Sandra Ohms. Josef Pühringer – er kam trotz eines doppelten Rippenbruches, den er sich beim Radfahren im Urlaub zugezogen hatte – sagte: "Die Volkskultur ist nie von gestern. Sie muss sich anpassen. Wenn man es richtig macht, ist sie immer auf der Höhe der Zeit."

Die Plakette gibt es seit 2015. Bisher wurden 14 Persönlichkeiten geehrt. Benannt ist sie nach Hans Samhaber, dem Doyen der oberösterreichischen Volkskultur, der am Samstag vor einem Jahr starb.

Bauernmöbel-Fan

Vom Verschönerungsverein bis zum Musikverein: Josef Plöchl war oder ist in vielen Vereinen in Hirschbach aktiv. Ganz besonders verdient gemacht hat sich der 71-Jährige, der 1973 durch die Heirat in die Mühlviertler Gemeinde kam, um die Hirschbacher Bauernmöbel. Dank seiner Mit-Initiative wurde das Elternhaus seiner Frau, die Edlmühle, zum Museum. Er war jahrelang Obmann des Vereins. Die farbenfrohe Malerei auf Kästen, Truhen und Betten hatte ab 1770 ihre Blütezeit und machte die Gemeinde bekannt. Zum Bauernmöbel-Fan wurde der ehemalige Postmeister, als er zu Hause ein bemaltes Nachtkästchen entdeckte. Seither lässt ihn das Kunsthandwerk nicht mehr los.

Krippenbaumeister

Schon als Kind liebte es Karl Hennerbichler, Krippen zu bauen, so richtig zur Leidenschaft wurde es allerdings erst in der Pension. Mittlerweile hat der 81-Jährige schon mehr als 50 Krippen selbst gebaut oder renoviert. Nach seiner Pensionierung als Polizei-Offizier gründete er die Krippenfreunde in Steyr mit, seit 2011 ist er auch Landesobmann. Der Vater dreier erwachsener Kinder setzt sich besonders für den Erhalt der Nagelschmiedkrippen ein, die ab Anfang des 19. Jahrhunderts in Garsten und Steyr hergestellt wurden. In keinem Haushalt sollte eine Krippe fehlen, ist Karl Hennerbichler überzeugt: „Meines Erachtens gibt es ohne Krippe kein Weihnachten.“

Klöppel-Expertin

Von der Tracht bis zum Taufkleid, von der Perlstickerei bis zum Weben: Anna Kohler hat sich dem Handarbeiten verschrieben. Ganz besonders liegt ihr das Klöppeln am Herzen. 2018 holt die Gunskirchnerin den österreichischen Klöppelkongress in ihre Heimatgemeinde. „Mir ist es wichtig, alte Handwerkstechniken nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, damit sie auch in Zukunft lebendig bleiben“, sagt die Mutter dreier Töchter, die nebenbei in zwei Kirchen als Mesnerin tätig ist. Die 65-Jährige betreibt ein kleines Fachgeschäft namens „Kunstfaden“. Anna Kohler gestaltet immer wieder Ausstellungen und betreut das Handarbeitsmuseum in Traunkirchen.

Neues Ehrenmitglied

„Ich habe bei der Volkskultur ,lebenslänglich’ ausgefasst“, sagte Josef Pühringer, Oberösterreichs Landeshauptmann außer Dienst, gestern, als er zum Ehrenmitglied des Forums Volkskultur ernannt wurde. Seine erste Volkskultur-Erinnerung reicht in die Kindheit zurück, als er bei einer Muttertagsfeier ein „unendlich langes“ Muttertagsgedicht aufsagte – noch heute ist der 72-Jährige Präsident des österreichischen Volksliedwerkes. Als Kulturreferent in der Landesregierung (1991 bis 2017) legte er großes Augenmerk auf die Volkskultur, in seine Amtszeit fiel unter anderem die Gründung des Forums Volkskultur und die Eröffnung des Hauses der Volkskultur.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Stick-Spezialistin

Auf mehrere Handwerkstechniken hat sich Karin Eder aus Desselbrunn spezialisiert. „Ich habe schon als Kind gerne Handarbeiten gemacht“, sagt die 58-Jährige. Seither entwarf sie mehr als 3000 Stick- und Handarbeitsmuster, die zuerst im Burda-Verlag, später in Heften in ganz Europa erschienen. Eder schrieb mehrere Bücher, unter anderem mit Kreuzstich-Motiven. „Ich entwerfe in fast allen Techniken“, sagt Eder. Vorträge führten sie bis nach Italien. Ihr ist es ein Anliegen, die Anleitungen so zu erklären, dass auch Anfänger sie verstehen. Wichtig ist Eder aber auch, Traditionelles zu bewahren: Sie sammelt alte Handarbeitshefte und -bücher, um das Wissen zu erhalten.

Goldhauben-Chefin

Alles begann im Jahr 1979, als Monika Schietz eine Goldhaube stickte. „Mir hat diese Arbeit so gut gefallen“, erinnert sich die 76-Jährige. Sie schloss sich der Goldhauben-Gruppe in ihrer Heimat St. Gotthard an, die sie später leiten sollte. 1986 wurde sie Obfrau im Bezirk Urfahr-Umgebung für 30 Ortsgruppen mit 1300 Mitgliedern – eine Tätigkeit, die sie im Vorjahr nach 35 Jahren zurücklegte. „Die Goldhaube ist ein Kulturgut“, ist die Mühlviertlerin überzeugt. Nebenbei organisierte sie als Bezirksobfrau viele karitative Aktionen. „In meiner Amtszeit haben wir mehr als eine Million Euro gesammelt“, sagt Schietz, die ihre Leidenschaft auch an ihre Enkeltochter Hannah übergab.

Klosterarbeitsprofi

Klosterarbeiten sind die Leidenschaft von Birgit Aigner. Das sind filigrane Verzierelemente aus Gold- oder Silberdraht, Wachs oder Papier, die ab dem 15. Jahrhundert in Klöstern hergestellt wurden, um Reliquien oder Andachtsgegenstände zu verschönern. Die 49-Jährige leitet seit neun Jahren die Werkgruppe Klosterarbeiten in Oberösterreich und gibt ihr Wissen in Kursen weiter. Ganz wichtig ist ihr, auch den geschichtlichen Hintergrund zu vermitteln. „Es ist eine sehr besinnliche, kontemplative Tätigkeit“, beschreibt Aigner, die mit ihrer Familie in Krenglbach lebt und hauptberuflich im Büro des Volksbildungswerkes arbeitet, die Faszination dieser Handarbeit.