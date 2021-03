Die neue Schau "We Are Family" der Kunstschaffenden im Kulturquartier Linz greift sie ebenso auf, aber wenig überraschend breiter gefasst. Als Thema persönlicher Entscheidungen und geprägt von Stereotypen und Klischees, die es zu hinterfragen gilt. Weitaus bemerkenswerter ist jedoch die Farbgebung. Gehalten sind die Werke, im Kern Zeichnungen, in Schwarz, Weiß und Grau.