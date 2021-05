"Die Musik, die ich mache, entsteht digital. Ich sitze in einem cleanen Studio und am Ende hat man Nullen und Einsen generiert – mir fehlt da die Haptik. Diesen Punkt löst die Malerei ein: Es wird herumgepatzt, da gibt’s Dreck und physische Berührungen mit Materialien. Das ist ein riesengroßer Ausgleich", sagt Marcus Füreder, der als Parov Stelar und einer der Pioniere des Electroswing mitten in einer Weltkarriere als Musiker steckt.