Die vertonte Unmenschlichkeit in Martinus Oper über Fremdenhass

Die Leidensgeschichte ist bei Simon Stone in einer denkbar leidenschaftslosen Welt angesiedelt: Ein grauer Nichtraum dient bei der letzten szenischen Opernpremiere der Festspiele 2023 als Spielort für Bohuslav Martinus "Die griechische Passion" aus 1961. Doch aus diesem anfänglichen Nichts entspinnt sich über den Abend hinweg eine hoch moralische Parabel in starken Bildern, die am Ende vom Publikum in der Felsenreitschule gefeiert wurde.