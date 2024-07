Nordwald Kammspiele: Beeindruckende Premiere von "Bauer, Tod und Teufel" in St. Martin/Mühlkreis

Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" beschäftigt sich sowohl mit der Unausweichlichkeit als auch mit der Unvorhersehbarkeit des Todes. Insofern ist die Theaterproduktion "Bauer, Tod und Teufel" der Nordwald Kammerspiele in Schloss Neuhaus in St. Martin/Mühlkreis näher am Leben, auch wenn sie der so rastlos kreative wie wohlwollende Regisseur Norbert Huber als "Bauernjedermann" bezeichnet. Dieser Text spielt nicht über die Bande der Endlichkeit, wenn er uns zum Nachdenken darüber anstupst,