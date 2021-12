Weihnachtssongs sind so etwas wie popmusikalische Zuckerbäckerkunst: süßlich, beliebt, in der Adventzeit omnipräsent – und wenn man zu viel davon erwischt, schlägt’s einem auf Magen und Gemüt. Nicht umsonst rollt es vielen Menschen alljährlich beim Hören von "Last Christmas" die Zehennägel auf. Eine Gefahr, der sich Cesar Sampson bewusst ist.