Es ist unverständlich, wie Waltrud Viehböck aus dem Fokus der öffentlichen Wahrnehmung rutschen konnte. Solche Gedanken gehen dem Besucher der Ausstellung "Faszination Metall" der 1937 in Fulda (D) geborenen und 2014 in Linz gestorbenen Metallkünstlerin Waltrud Viehböck in den Stallungen der Kaiservilla in Bad Ischl durch den Kopf.