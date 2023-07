The King's Singers in St. Florian

Bis auf eine kleine Überraschung war das Konzert der King’s Singers in der Stiftsbasilika St. Florian am Sonntagabend business as usual. Was allerdings nichts Schlechtes bedeutet, zählen doch die King’s auch in der aktuellen Besetzung zum Besten, das es im Bereich der Vokalmusik geben kann.