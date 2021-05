Wie holt man ein Jahrtausend-Genie wie Wolfgang Amadeus Mozart vom Thron, wenn man selbst bloß ein sehr guter Komponist ist? Antonio Salieri (1750-1825), Zeitgenosse des Salzburger Luftikus und Hofkompositeur der Habsburger in Wien, dient sich als falscher Freund an. Er intrigiert, was das Zeug hält, und verleumdet das Genie, das er als Einziger erkennt.