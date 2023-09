Die unantastbare Würde der Träume, des Alterns und der Kommunikation

"Was willst du da noch sagen. Da sagst du nichts mehr. Außerdem hab ich dem Franz schon x-mal gesagt, dass ich heim muss. Heim! Nicht in ein Heim! Heim an den Fluss." So spricht der Fischer Fritz mehr zu sich selbst als zu jemand anderem. Die beredte Sprachlosigkeit ist das rhetorische Flussbett, in dem sich die erste Schauspiel-Premiere des Landestheaters "Fischer Fritz" der Münchner Dramatikerin Raphaela Bardutzky über die Rampe der Kammerspiele zu den Nervenenden des Publikums schlängelt.