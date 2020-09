Die Direktoren der Wiener Staatsoper vergangener Zeiten haben ihr Amt gerne an ein Mantra gebunden: Wenn man oft genug sagt, dass Wien das beste Opernhaus der Welt hat, dann wird es schon jemand glauben. Bei Bogdan Roscic ist das anders. Der neue Chef am Ring eröffnet am Montag seine erste Spielzeit mit Puccinis "Madama Butterfly" nicht, indem er den Kultur-Tanker bloß verwaltet. Der 56-jährige Quereinsteiger aus der Musikindustrie (Universal Music, Sony) hat verstanden, dass sich die Staatsoper im Eigentum der Republik nicht als touristisches Ereignis genügen darf. Er will das Haus mit neuer Relevanz befüllen. Und er sucht sich neues Publikum, ehe das alte ausstirbt. Mit Karten um zehn Euro lockt er unter 27-Jährige schon am Samstag zur "Butterfly"-Generalprobe. Dieses Angebot gibt es künftig bei jeder Produktion.

Alles liefe rund, wäre da nicht Corona. Wegen der Abstandsregeln können statt 1709 Sitzplätzen maximal 1200 verkauft werden. Die Republik hat zugesagt, das seit März entstandene Minus von vier Millionen auszugleichen, die Patronanz wurde vorerst mit 6,4 Millionen Euro gedeckelt. "Die teuerste Variante wäre, gar nicht zu spielen", sagt Roscic und antwortet damit erneut auf Albertina-Chef Klaus Albrecht Schröder, den "Opern-Experten aus der Nachbarschaft", wie ihn Roscic nennt. Schröder hatte Anfang August empfohlen, aus ökonomischen und gesundheitlichen Gründen auf Theater zu verzichten. Roscic treibt dieser Standpunkt noch jetzt zur Weißglut: "Die Verträge wurden zum Teil vor drei Jahren abgeschlossen, das ist in der Oper so üblich – und wir können keine höhere Gewalt geltend machen, weil es uns ja erlaubt ist zu spielen." Aber unter welchen Bedingungen: Den in der Staatsoper als kulturpolitische Maßnahme gepflegten Stehplatz für gewöhnlich 567 Besucher lässt Roscic vorübergehend mit 183 nummerierten Plätzen bestuhlen. Die Ticketpreise bleiben unverändert: Ab 80 Minuten vor Vorstellungsbeginn sind die Karten um 10 Euro zu haben. Für alle gilt: Jeder Besucher wird registriert, maximal vier Personen aus gleichem Haushalt dürfen nebeneinander sitzen. Obendrein wird abgeraten, nach der Vorstellung im Stehen "Bravo" zu rufen. Roscic: "Das ist nur eine Bitte, wir werden keine ,Bravo‘-Polizei in den Saal schicken."

Die 1675 Corona-Testungen und Mitarbeitern und Ensemble im Probenbetrieb (Juli, August) verschlangen 182.000 Euro. Für Desinfektionsmittel und hygienische Maßnahmen gingen 57.000 Euro auf. Im ersten Spielbetrieb-Monat werden 3700 Tests durchgeführt worden sein – Kosten: 330.000 Euro.

Dass Roscic zuerst eine Marketingabteilung gründen musste, weil sich die Staatsoper bisher freihändig auf ihre Strahlkraft verlassen hatte, klingt wie ein Treppenwitz der Bundestheater. Obendrein kommt er mit einem neuen, andernorts längst eingeführten Opernstudio daher. Unter mehr als 1000 Bewerbungen wurden zwölf junge Sängerinnen und Sänger ausgewählt, mit Patricia Nolz und Angelo Pollak auch zwei aus Österreich. Die Czerwenka-Privatstiftung unterstützt die junge Truppe, genauso wie der vom Rechnungshof geprügelte "Freundeskreis", der sich mit seinen Einnahmen einst bloß selbst belohnt hat.

Und wer für die erste Premiere keine Karten ergattert hat: ORF III überträgt die "Butterfly" am Montag live zeitversetzt ab 20.15 Uhr, Ö1 sendet die Oper ab 19 Uhr.

Mit zehn Staatsopern-Premieren (u.a. mit Asmik Grigorian in „Madama Butterfly“, Placido Domingo in „Simon Boccanegra“, Anna Netrebko in „Macbeth“) hat Bogdan Roscic mehr denn je programmiert. Neben Roscic starten mit Philippe Jordan (Musikdirektor), Martin Schläpfer (Ballettdirektor) und Petra Bohuslav (kaufmännische Geschäftsführerin) drei weitere neue Führungskräfte. Für die an Plätzen reduzierte Saison 20/21 werden Kartenerlöse in der Höhe von 18,4 Millionen Euro kalkuliert.

