Barbara Eden (91) war seine wohl hinreißendste Verkörperung in "Die bezaubernde Jeannie". Robin Williams (1951–2014) hat ihm in einer schon etwas mächtigeren Zeichentrick-Version in "Aladdin" (1992) die Stimme geliehen. So einnehmend wie Idris Elba in "Three Thousand Years of Longing" hat aber noch kein Darsteller aus Fleisch und Blut den Geist, der aus der Flasche kommt, ins Kino gebracht – und das im doppelten Sinn.