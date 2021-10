Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass im Linzer StifterHaus die Literaturausstellung "Das grüne Märchenbuch aus Linz. Ilse Aichinger (1921–2016)" knapp vor dem 100. Geburtstag der Autorin eröffnet wurde. Ilse Aichinger wurde zwar in Wien geboren, ihre ersten Lebensjahre verbrachte sie aber in Linz. Aichingers Vater war Fachlehrer an der Bürgerschule, ihre jüdische Mutter Ärztin.