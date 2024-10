Nana Mouskouri: "Die Stimme war und ist der Motor meines Lebens"

Wer den Namen Nana Mouskouri hört, dem fallen vermutlich zwei Dinge ein: die markante schwarze Brille und ihr größter Hit "Weiße Rosen aus Athen". Doch die zierliche Schlagersängerin darauf zu reduzieren, wäre ein Fehler. In ihrer langen Karriere veröffentlichte sie 1600 Songs in mehr als 20 Sprachen, verkaufte 300 Millionen Tonträger und galt noch 2015 als erfolgreichste Sängerin nach Madonna weltweit. Am Sonntag wird Mouskouri 90.