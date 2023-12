Anselm Glück:  Preisgekrönter Literat 

"Ich war gerade beim Farbenhändler. Es war eine überraschende und große Freude", als er von seiner Auszeichnung erfahren hat, erzählt Anselm Glück (73) im OÖN-Gespräch. Die bildende Kunst ist die zweite Leidenschaft des Linzers, der eine Drogistenlehre begonnen hat, vier Semester Gebrauchsgrafik an der Kunsthochschule Linz (heute Kunstuni) und zwei Semester Sinologie und Anthropologie studiert hat. "Ein paar Hundert chinesische Schriftzeichen" beherrsche er. "Man schreibt sie nach einer gewissen Reihenfolge, immer wieder, wenn ich ein neues Schriftzeichen geübt habe. Das hat mich zum Kritzeln und Zeichnen zurückgebracht."

Sein Weg zu Literatur führte über ein Heim im belgischen Ostende, wo man dem stillen Kind aufgetragen hatte, Gäste mit einer Rede zu begrüßen. Er lernte alles auswendig. Weshalb er bis heute seine Werke nicht liest, sondern auswendig vorträgt oder vielmehr performt. Unter seinen Auszeichnungen finden sich der H.-C.-Artmann-Preis (2016) ebenso wie der Oskar-Pastior-Preis für experimentelle Literatur (2016). Auch den Oö. Landeskulturpreis für Literatur durfte er schon 1996 entgegennehmen. Seit 1977 erscheinen seine Werke in renommierten Verlagen, wie dem Grazer Literaturverlag Droschl und dem Verlag Jung und Jung. Auch Theaterstücke entstammen seiner Feder, etwa "innerhalb des gefrierpunkts", im Auftrag für die Kulturhauptstadt Graz 2003.

"Wenn’s still ist, bin ich schon zufrieden"

Obwohl er seit 1978 in Wien lebt, sind seine Bande zu Linz immer noch eng. "Meine Frau und mein erwachsener Sohn leben hier", weshalb er alle zwei Wochen die Reise antritt. In seinem Wiener Atelier liebt er die Ruhe. "Obwohl es die meiste Zeit so still ist, hab ich immer noch von früher Ohropax da liegen", als sich ein Nachbar für Techno-Musik begeisterte. "Das war unerträglich", erzählt er. Und dass er am Vortag im Wiener Konzerthaus war: "Ein wunderbares Erlebnis, mit Schönberg-Liedern und einem herrlichen Stück von Beat Furrer."

Was ihn inspiriert? "Wenn’s still ist, bin ich schon zufrieden, aber ich blättere natürlich gern in Bildbänden, besuche Galerien oder ein Museum." Worin Glück für Anselm Glück liegt? "Es gibt so viele Arten von Glück. Den Preis zu bekommen, ist eine. Und ich bin glücklich, dass ich schon so lange so ungestört mein Leben verbringen kann, wie ich es möchte, eben mit Malen und Schreiben."

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze