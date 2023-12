Die Steyrer Loahmmandeln sind nun Kulturgut

Loahmmandeln in der rollenden Krippe

Zwölf Jahre lang bemühte sich Karl Hennerbichler, Obmann der Steyrer Krippenfreunde, um die Aufnahme der Loahmmandeln aus Steyr, Garsten sowie dem Enns- und Steyrtal in Österreichs UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes, im Dezember hat es geklappt. Die mehr als 200 Jahre alte Technik, Krippenfiguren herzustellen, fand endlich Beachtung. "Es ist ein wunderbares altes Brauchtum", freut sich Hennerbichler über den Erfolg. Die Loahmmandeln sind Halbrelief-Figuren aus Lehm oder Ton und sind erstmals um 1800 nachgewiesen.

Loahmmandeln in der rollenden Krippe Bild: Forum Volkskultur

Bei der Herstellung wird Ton in eine historische Model gedrückt, gebrannt und bemalt. "Das war eine Arbeit, mit der früher Messer- und Nagelschmiede im Winter Geld dazuverdienten", sagt Hennerbichler. Zur gleichen Zeit entstand in der Region auch die Kastenkrippe, die in die Fenster oder den Herrgottswinkel gestellt wurde. "Daher heißen diese Krippen auch Nagelschmiedkrippen", sagt der Krippenexperte.

Die Produktion der Figuren sei eine langwierige und diffizile Angelegenheit. "Der Ton muss vor der Verwendung intensiv geknetet und geklopft werden, damit keine Luftblasen entstehen. Sonst können die Figuren nach dem Brennen brechen." Ist der Ton bereit, wird er in die Model gedrückt, vier Wochen an der Luft getrocknet, gebrannt und bemalt. Von den so entstandenen Figuren können neue Nachgussmodelle hergestellt werden. Im Steyrer Stadtmuseum werden noch rund 400 alte Modeln aufbewahrt.

Krippenausstellungen

Krippenausstellungen

Im Schlossmuseum Linz können 70 Krippen aus ganz Oberösterreich besichtigt werden. Infos gibt's auf ooekultur.at.

Das Weihnachtsmuseum Harrachstal in Weitersfelden zeigt bis 7. Jänner Krippen, Weihnachts- und Gablonzer Schmuck. Geöffnet täglich 10-14 Uhr, außer am 24. Dezember, Tel. 07952/6406.

Im Heimathaus Perg sind bis 7. Jänner jeweils Sa/So 14–17 Uhr Weihnachtsikonen, Klein-, Relief- und orientalische Krippen zu sehen. pergmuseum.at

