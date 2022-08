Seit zwei Jahren leitet der in Belgrad geborene und ab seinem zehnten Lebensjahr in Linz aufgewachsene Kulturmanager Bogdan Roscic die Wiener Staatsoper. Im Juni wurde sein Vertrag bis 2030 verlängert. Seinen Urlaub verbringt Roscic aktuell am Traunsee. Morgen, Freitag (19.30 Uhr), wird er im Stadttheater Gmunden zu Gast sein, wo vier aufstrebende Sängerinnen und Sänger des von ihm eingerichteten Staatsopern-Opernstudios Lieder von Korngold bis Schubert präsentieren.