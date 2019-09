Die Sonne bestimmt unser Leben auf Erden

Ohne sie gebe es kein Leben: Der gebürtige Brite David Pountney und Ko-Regisseur Robert Innes Hopkins rücken die Sonne in den strahlenden Mittelpunkt. Fünf Akte werfen einen Blick zurück in die Vergangenheit, auf die Gegenwart und in die Zukunft.

1. Akt – "Sonnenanbetung": Die lebensspendende Kraft der Sonne prägt den ersten Akt. Seit prähistorischen Zeiten beobachtet der Mensch die Bewegung der Sonne am Himmelszelt, verfolgt, wie sie die Jahreszeiten bestimmt. Die Priester der Antike galten als Mittelmänner zwischen der Menschheit und der allmächtigen Sonne.

2. Akt – "Kopernikanische Revolution": Nikolaus Kopernikus (1473–1543) erkannte, dass sich die Erde um die Sonne bewegt, nicht umgekehrt. Der zweite Akt greift die "Kopernikanische Wende" im 16./17. Jahrhundert auf, die das Weltbild des Menschen umkehrt. An die Stelle von Priestern rücken Wissenschafter. Das Richtrad, ein Folterinstrument, symbolisiert in Pountneys Inszenierung einerseits Unterdrückung, andererseits das Kreisen der Planeten um die Sonne.

3. Akt – "Wissenschaft": Die Wissenschaft offenbart die Sonne als gigantische Gaskugel. Die Kernschmelze in ihrem Inneren setzt Energie frei, die Temperatur und Druck in der Sonne aufrecht erhält. Etwas Energie entweicht dabei – die Sonne leuchtet. Ständig wandelt sie dabei Wasserstoff in Helium um. Ersterer wird dabei immer weniger, die Sonne wird irgendwann als "Weißer Zwerg" sterben.

4. Akt – "Apokalypse": Mit steigendem Fortschritt wächst auch die Bevölkerung auf der Erde. Der vierte Akt greift die Ressourcenknappheit und den Klimawandel auf. Längst bestimmt nicht mehr die Sonne das Klima auf der Erde, sondern der Mensch mit seinem verschwenderischen Energieverbrauch und seiner steigenden Mobilität. Mit einem riesigen Aufflackern könnte die Sonne unsere Technologien sowie Satelliten und Netztransformatoren plötzlich zerstören.

5. Akt – "Hoffnung": Die mögliche plötzliche Beeinträchtigung der technologischen Zivilisation wird die Bevölkerungszahl reduzieren, aber die Menschheit nicht zu Fall bringen. Die Klangwolke endet hoffnungsvoll – mit einem Neubeginn in Harmonie mit der Sonne.

Klangwolke in Zahlen

30.000 Sonnenblumen erwarten die Besucher im Donaupark.

1300 Tonnen wiegt die mythologische Figur des Ikarus, der mit seinen Flügeln aus Wachs im Übereifer der Sonne zu nahe kam.

250 Tonnen wiegt der Krahn der Firma Felbermayr für Ikarus und dessen Flügelspannweite: 13 Meter.

140 Statisten werden heute Abend bei „Solar“ im Einsatz sein.

20 Meter Durchmesser hat die Sonne, die über dem Donaupark erstrahlen wird.

Donaupark erstrahlen wird. 10 Schiffe und Plattformen mit einer Länge von insgesamt 520 Meter schwimmen auf der Donau.

