Banale Geschichten, schlechte Drehbücher, ausbaufähige Schauspieler: Die Liste der geäußerten Kritik aus Sicht der Zuseher an der ersten Staffel von SOKO Linz ist lang. Viele Linzerinnen und Linzer fühlen sich "nicht lebensecht" dargestellt. Dazu kommt, dass die Quoten nach dem Auftakt der ersten Staffel am 1. Februar (869.000 Seher) in den Keller gerasselt sind. Nur 417.000 waren bei der sechsten Episode dabei.