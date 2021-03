"Die Sehnsucht ist groß": Blasmusiker richten Appell an Ministerium

Der reguläre Spiel- und Probebetrieb sei seit Monaten praktisch zum Erliegen gekommen, die Sehnsucht nach dem gemeinsamen Spiel sei groß, hieß es.

In dem über Youtube verbreiteten eineinhalbminütigen Clip wendet sich der Liezener Kapellmeister David Luidold an das Publikum und wirbt für Proben und Musizieren in kleinstem Rahmen nach einem negativen Coronatest: "Gemeinsames Musizieren heißt Begegnung und Motivation." Der Österreichische Blasmusikverband fordert parallel dazu in einer Aussendung, "abgesicherte Vorgangsweisen für ein Hochfahren der Blasmusik umgehend zu ermöglichen, da die Musikvereine Zeit benötigen, um wieder auf ein qualitatives Musizieren zu kommen".