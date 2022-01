Das Szenario könnte realer kaum anmuten: Mitten im Lockdown, alle sind daheim, viele allein. Wie Nikola vor ihrem PC: "Könnt ihr mich verstehen, weil ihr vielleicht auch anders seid? Ich schreibe ab heute jeden Tag, bis ihr euch rührt", klopft die Schülerin irgendwann in die Tasten. Aus Verzweiflung, Einsamkeit, Wut, da ungefragt frisch umgezogen. Und aus der Not aller Fragen heraus, die junge Menschen quälen: Wer bin ich, wer will ich sein, wen lässt mich die Gesellschaft sein?