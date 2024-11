Neues Album von "The Cure": Die schönsten Harmonien der Melancholie

Wer in den 80er-Jahren Teenager war, hat bei wie Messerstichen empfundenem Liebeskummer möglicherweise zu "Pictures of You" oder "Boys Don’t Cry" von The Cure Rotz und Wasser geflennt. Am übernächsten Samstag in der Pfarrdisco war man dann aufs Neue verknallt, obwohl die Nummer "A Night Like This" hieß, in der ein Verzweifelter seine Angebetete erfolglos sucht. Wurscht, es fühlte sich alles wieder wie "Just Like Heaven" an. Jedenfalls oblag es The Cure, uns das eigene Tagebuch vorzusingen.