Herbert Pixner: Die sanfte Seite des Volksmusik-Rebellen

Herbert Pixner hatte gewiss gute Gründe, sein neues Album "From the Dark Side of the Alps" (Von der dunklen Seite der Alpen) zu nennen, aus der Musik erschließt sich der Titel jedenfalls nicht. Die zehn Instrumental-Nummern, die von einer Persiflage auf den Wintertourismus, verfasst im Stil der ORF-Mittagsglocken-Sendung, eingeleitet werden, haben so gar nichts Düsteres oder Bedrohliches an sich.