Die ruhige Welt der Konzertmanager

Im richtigen Leben organisieren sie die größten Konzerte im Bundesland, in Corona-Zeiten ist ihr Leben ziemlich stressfrei. Michael Ehrenbrandtner ("Konzertsommer Clam") klimpert daheim in Schwertberg auf einer seiner Gitarren Stones-Hadern herunter, Oliver Forster (Konzertagentur Cofo) genießt die häusliche Ruhe, und Simon Ertl ("Klassik am Dom", "Woodstock der Blasmusik") entspannt in seinem kleinen Wohnwagen beim Ausee in Asten. Bei aller vom Coronavirus vorgegebenen Beschaulichkeit stehen die drei Konzertmanager vor großen Herausforderungen.

Freiwillig in Quarantäne

"Wir schauen derzeit von Woche zu Woche. Aber aus heutiger Sicht gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass Klassik am Dom am 2. Juli mit dem Konzert von Elina Garanca starten kann", sagt Simon Ertl, der sich nach einem Tirolbesuch am 12. März in freiwillige Quarantäne begeben hat. "Ich war an diesem Tag mit Touristikern und Hoteliers unterwegs, nachdem ich das Winter-Woodstock-Festival in Brixen, Kirchberg und Westendorf absagen musste."

Simon Ertl (Klassik am Dom) Bild: privat

"Woodstock der Blasmusik", ein weiteres von Ertl organisiertes Festival vom 25. bis 28. Juni in Ort im Innkreis, könnte verschoben werden. Heute beginnt Ertl ein Voting in der Blasmusik- und Brasscommunity mit zwei Ausweichtermin-Vorschlägen im September. Generell male er sich aber keine Horrorszenarien, sprich Absagen, aus, sagt Ertl, der in seiner Agentur 15 Mitarbeiter beschäftigt. Ähnlich entspannt geht Michael Ehrenbrandtner an die am 3. Juli mit dem "Clam Rock" beginnende Clam-Saison heran. "Wir können die momentane Situation in keiner Weise beeinflussen. Mit den Managements haben wir gesprochen. Ich bin optimistisch und verfalle jetzt in keine Depression", sagt der Schwertberger. Bei der Suche nach einer "neuen alten" Band ist er schon fündig geworden: ",Heat of the Moment‘ von Asia läuft bei mir derzeit rauf und runter."

Ruhig ist es auch auf der anderen Seite der Grenze in Passau, wo Oliver Forster die Veranstaltungsagentur Cofo aufgebaut hat. Mit großen Ausstellungen in der Linzer Tabakfabrik ("Körperwelten", "Titanic") sowie selbstproduzierten Musicalshows (Falco, Michael Jackson, Frank Sinatra) im Brucknerhaus hat sich Forster auch hier einen Namen gemacht. "Es ist im Moment sehr ruhig bei uns, wir haben auf Kurzarbeit umgestellt", sagt Forster. Bis Mitte Mai sind jetzt einmal sämtliche Veranstaltungen in ganz Europa ausgesetzt, Ersatztermine werden zum Großteil angedacht. Wobei es auch hier noch eine Planung ins Ungewisse ist: "Als deutsche Agentur, die viel in Österreich macht, wissen wir auch nicht, ob es hier Unterstützung für uns gibt."

Oliver Forster, Agentur Cofo Bild: privat

In Passau ticken die Corona-Uhren laut Forster ohnehin anders. "Auf den Baustellen wird gearbeitet, alle Geschäfte haben offen. Ich weiß nicht, ob das so gescheit ist", sagt Forster. Und weiter: "Im Moment schaut eh die ganze Welt auf Österreich. Jeder schaut, was der Kurz macht, und dann zieht man nach."

Helmut Atteneder