Die weltweit agierende Galerie Presenhuber betreut in Zürich 40 internationale Künstler, darunter Doug Aitken und den Nachlass von Franz West. Die 60-jährige Galeristin bestimmt auch, wer es in die Kunstmesse Art Basel schafft. In ihrer neuen Galerie in der Wiener Lichtenfelsgasse zeigt sie Arbeiten der Königswiesener Tobias Pils und Gerwald Rockenschaub.