„Die Romantische“ in Bruckners Geburtsstadt

Wenn nach dem letzten Takt der Applaus anschwillt und am Ende 3000 Menschen im Stehen applaudieren, dann muss etwas Musikalisches gelungen sein, woran sich alle, die dabei waren, auch in Jahren noch erinnern werden. So besonnen wie behutsam leitete Dirigent Franz Welser-Möst sein Cleveland Orchestra am Mittwoch bei Anton Bruckners vierter Sinfonie (Fassung 1878/1880) zu einer klanglichen Transparenz an, die jeden Winkel dieser Komposition ausleuchtete.