Die Römer fallen ins Linzer Musiktheater ein

Dafür ist er sogar bereit, seinen jungen Herrn, den feschen, aber etwas einfältigen Hero, mit der jungfräulichen Kurtisane Philia zusammenzubringen. Doch diese ist bereits einem anderen versprochen …

Die schwungvolle Musicalcomedy "Die spinnen, die Römer!" hat am Sonntag im Musiktheater Premiere. Das 1962 uraufgeführte Werk von Stephen Sondheim (Musik) sowie Burt Shevelove und Larry Gelbart (Text) basiert auf Komödien des römischen Dichters Plautus. "Dieses Musical ist wie eine Komödie", sagt Musicalchef und Regisseur Matthias Davids. Daher räumt er auf der Bühne ordentlich um: Der Orchestergraben wird aufgelöst und Teil der Bühne. Dort wird eine Arena errichtet, auf deren Stufen das knapp 40-köpfige Bruckner Orchester platziert wird. "So kommen die Darsteller nah ans Publikum und können interagieren", sagt Davids. Musikalischer Leiter ist erstmals Juheon Han, seit dieser Saison Musical-Studienleiter am Landestheater.

Das Musical "Die spinnen, die Römer" hat am 1. Februar um 19.30 Uhr im Musiktheater Premiere. Weitere Termine u. a. am 5., 8., 14., 19. und 25. Februar. Infos und Karten: landestheater-linz.at

