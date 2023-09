"Die Revolution frisst ihre Kinder"

In Vorahnung seiner eigenen Enthauptung sagt der Titelgebende in Georg Büchners (1813–1837) "Dantons Tod", dass die Revolution ihre Kinder fresse. Die 2015 für ihre "Proletenpassion 2015 ff." mit dem Nestroy ausgezeichnete Linzer Regisseurin Christine Eder will mit diesem Dramen-Klassiker am 21. September zum Start der neuen Spielzeit im Linzer Theater Phönix Hand an die Welt legen. In diesem Haus hatte Eder Ende der 90er-Jahre ihre mittlerweile im gesamten deutschen Sprachraum verästelte Karriere begonnen.

"Wie gehen wir damit um, wenn die Ziele der Revolution erreicht sind?", fragt Eder. "Wenn – wie im Fall der Französischen Revolution – der Adel abgeschafft, der Absolutismus erfolgreich bekämpft, das System zerschmettert ist?" Es prallen unersättlich Radikale auf jene, die das Volk beruhigen und zu lebenswerten, bestenfalls demokratischen Bedingungen zurückkehren wollen. Eder: "Bei vielen Revolutionen wurde der Punkt übersehen, nach dem Bürger als Staatsfeinde angesehen wurden, nach dem nicht mehr laut gedacht werden durfte – im Zuge der Oktoberrevolution in Russland genauso wie in Kuba."

Ihre Inszenierung werde nichts beantworten, aber ein Plädoyer für den Diskurs formulieren. Nach der Prämisse: "Ich teile deine Meinung zwar nicht, aber ich bin dafür, dass du sie äußern kannst."

Das neu formierte Phönix-Ensemble mit Martin Brunnemann, Mirkan Öncel, Gina Christof, Lukas Weiss, Melanie Sidhu und Karina Pele wird um die Gäste Simon Jaritz-Rudle und Christoph Rothenbuchner ergänzt. Ausstatterin Monika Rovan hat dem Ensemble "weiße Westen" und in ihrer Individualität zwar unterschiedliche, aber dennoch Uniformen verpasst.

Schauspieler Martin Brunnemann bringt am 12. Oktober seine erste eigene Regiearbeit auf den Phönix-Balkon. "Weck mich auf" heißt der von Gina Christof und Ex-Phönix-Ensemble-Spieler Marius Zernatto zum Leben erweckte Märchenabend für Erwachsene. Das auch als mobile Produktion für Schulen (Oberstufe) buchbare Format erzählt acht Gebrüder-Grimm- und Andersen-Märchen – unter anderem "Des Kaisers neue Kleider", "König Drosselbart", "Aschenputtel" oder "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern" – "ganz anders und manchmal ohne Happy End", sagt Brunnemann, der die Textfassung zusammen mit Dramaturgin Sigrid Blauensteiner erarbeitet hat. Rollenbilder verändern sich, das Gute ist nicht fleckenlos gut, das Böse keineswegs dunkelschwarz. Die Wahrheit des Phönix ist bunt.

