Die erste Kussszene der Filmgeschichte gab es 1896. "The Kiss" war knapp 15 Sekunden lang und vereinte die weißen US-Schauspieler Mary Irwin und John C. Rice. Was wohl die wenigsten wissen: Nur zwei Jahre später gab es mit "Something Good – Negro Kiss" die Antwort mit afroamerikanischen Schauspielern. "Sie sind wunderschön angezogen und tanzen elegant aufeinander zu. Das war etwas Rares damals, weil man schwarze Schauspieler im frühen Kino meist nur in abwertenden Rollen sah", sagt Doris