Am 30. Mai 2007 hat das Satiriker-Duo Dirk Stermann und Christoph Grissemann zum ersten Mal die Sendung "Willkommen Österreich" moderiert. Mit Quoten jenseits der 300.000 Seher ist das bissige ORF-Format immer noch erfolgreich. Heute laden die beiden das Fernsehpublikum zur 500. Sendung in den Marx-Palast in Wien. Ein Doppelinterview.