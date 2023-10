Die Renaissance des Naturstoffs

Zuerst kannten unsere Vorfahren die Höhlen. Dann hielt das Holz Einzug in das menschliche Bestreben, sich ein geschütztes Heim zu schaffen. Es gilt als eines der ältesten, wenn nicht das älteste Baumaterial der Menschheit überhaupt. Aus der Jungsteinzeit, die vor etwa 7500 Jahren in Mitteleuropa begann, wie auch aus der späteren Bronzezeit sind Überreste von Pfahlbauten erhalten. Davon überzeugen kann man sich in Oberösterreich etwa bei den UNESCO-Welterbestationen am Attersee und Mondsee.