Seit 26. Oktober 2011 ist der Spartensender ORF III on air. Mit Inhalten aus Kultur und Information sowie österreichaffinen Eigenproduktionen hat man sich seither als Vorzeigesender, was den gesetzlichen Bildungsauftrag betrifft, auf dem Küniglberg etabliert. Die Seherquoten muten auf den ersten Blick bescheiden an, verursachen aber bei der direkten Konkurrenz Neidgefühle. Der gebürtige St. Valentiner Peter Schöber (49) hat den Sender als Geschäftsführer aufgebaut.

OÖNachrichten: Herr Schöber, ORF III geht in sein neuntes Jahr und hat im Vorjahr einen Jahresmarktanteil von 2,3 Prozent erreicht (2018 2,2 Prozent). Ist hier der Plafond erreicht?

Peter Schöber: Wir sind der mit weitem Abstand erfolgreichste Kultur- und Informationssender in Europa, wenn nicht weltweit. Die Reichweiten-Geierei bringt wenig. Erfreulich ist, dass wir in den vergangenen acht Jahren mit einem annähernd gleichen Sendeschema den Marktanteil immer kontinuierlich steigern konnten. Der Sender wird jeden Tag von zehn Prozent der Bevölkerung gesehen. Mit einem fokussierten Programm auf Kultur, Information und Zeitgeschichte jeden Tag rund 800.000 Menschen zu erreichen, ist eine ziemliche Leistung.

Servus TV vermeldet mit teilweise ähnlichen Inhalten Reichweiten-Rekorde. Macht Sie das neidisch, auch beim Blick auf das nötige Kleingeld, das in Salzburg offenbar vorhanden ist?

Nicht wirklich. Unser Souverän ist der Zuseher, unser Auftrag ist gesetzlich formuliert. Die Kollegen bei Servus TV – da gibt es eine große gegenseitige Wertschätzung – haben eben einen Eigentümer. Die haben auch viel Sport drinnen, Unterhaltungsware, zugekaufte Fiktion. Das sieht man bei uns nicht. Aber wir werden heuer allein 40 originäre Klassikproduktionen zeigen. Das hat sonst niemand.

Kann man sagen, dass ORF III für den gesetzlichen Bildungsauftrag des Senders zuständig geworden ist?

Ich glaube, dass alle ORF-Sender den Bildungsauftrag erfüllen, wir vielleicht noch ein wenig fokussierter als die anderen. Wir sind eine Kulturnation, Kultur interessiert in Österreich nicht nur ein paar Eliten. Wir haben das in breiter Weise, wir haben in jeder Landeshauptstadt tolle Theater, tolle Museen. Mir ist aber auch eine Vermittlung der Kultur an die Breite wichtig, um möglichst viele Menschen zur Kultur zu verführen. Meine größte Freude im vergangenen Jahr war die Übertragung von Bruckners Siebter Sinfonie mit Valery Gergiev im Stift St. Florian. Das war ein einmaliges Erlebnis.

Als ORF III im Jahr 2011 auf Sendung ging, hat man von den Proponenten wie Barbara Rett immer gehört, wie viel Qualität man mit vergleichsweise wenig Geld produziert. Ist von dieser Aufbruchsstimmung noch etwas zu merken?

Wir sind mit weitem Abstand die jüngste Truppe des ORF. Wir haben ein eigenes Rekrutierungssystem, mit dem wir junge Menschen zu uns holen. Die Stimmung ist sehr gut. Allein Ingrid Thurnher, die mit Abstand bekannteste Journalistin des Landes, hat eine ganz junge Truppe um sich. Mit wie viel Elan die immer noch dabei ist, ist eine große Freude. Allein wenn man sich den Ibiza-Skandal anschaut, hat ORF III mehr als die Hälfte aller Sondersendungen zum Thema produziert.

In Ihrer beruflichen Vita gibt es zahlreiche Marketingstationen, unter anderem auch beim Linzer Ars Electronica Center. Hilft das, weil Sie bei jedem neuen Eigenformat auch mitdenken müssen, wie man zusätzliches Geld dafür auftreiben kann?

Als Geschäftsführer muss man natürlich auch immer ein bissl aufs Budget schauen. Wir arbeiten eng mit Fördergebern für die Produzenten von Sendungen zusammen. Mir macht es Spaß, wenn ich etwas von null weg aufbauen kann. Wie eben beim AEC war ich auch bei ORF III vom ersten Projektpapier an bis zur Sendergründung dabei.

Sie waren bei CNN – was haben Sie von dieser Zeit auf den Küniglberg mitgenommen?

Die enorme Flexibilität. Sich schnell auf Dinge einstellen und in kleinen Teams übergreifend arbeiten. Und, was auch ganz wichtig ist: Andere kochen auch nur mit Wasser.

Artikel von Helmut Atteneder Redakteur Kultur h.atteneder@nachrichten.at