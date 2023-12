Die Rauschebärte von ZZ Top gastieren zum dritten Mal auf Clam

Frank Beard, Billy Gibbons und Elwood Francis sind ZZ Top. Die Band gastiert am 4. Juli 2024 auf Burg Clam. (barracudamusic)

Bereits zum dritten Mal beehrt das US-amerikanische Rock-Blues-Altherrentrio ZZ Top die Meierhofwiese unterhalb von Burg Clam. Während es für Billy Gibbons (Gitarre) und Frank Beard (Schlagzeug) am 3. Juli 2024 tatsächlich der dritte Auftritt nach 2013 und 2019 ist, steht Bassist Elwood Francis erstmals in Clam auf der Bühne. Der langjährige Gitarrenlehrer der Band wurde nach dem Tod von Dusty Hill im Jahr 2021 zum neuen fixen Bandmitglied auserkoren. Der Vorverkauf startet am 15.