Die Rainbacher Evangelienspiele laden zu „Ruth“ 

Zum 20. Mal laden heuer die Rainbacher Evangelienspiele in den kleinen Ort im Innviertel. Leider auch erstmals ohne ihren Begründer: Der umtriebige Rainbacher Autor Friedrich Ch. Zauner ist im November mit 86 Jahren seiner ein Jahr zuvor verstorbenen Frau Roswitha nachgefolgt.

Das Vermächtnis des Autorenpaares lebt weiter, dank beider vier Kinder. Die Töchter Agnes und Anna Zauner haben die Intendanz der Spiele übernommen, die auch davon abgesehen heuer ganz in weiblicher Hand liegen: Als erste Regisseurin gibt Babett Arens ihr gelungenes Rainbach-Debüt mit einem Stück über eine starke Frau: „Ruth“.

Die verwitwete Mohabitanerin folgt ihrer Schwiegermutter Noemi in deren Heimat Juda, wo sie als Fremde in der Fremde Ausgrenzung bis hin zu Gewalt und Missbrauch erfährt. Ein Migrations-, aber auch ein MeToo-Schicksal, wie es aktueller nicht sein könnte, dem Arens aber trotzdem eine gewisse Leichtigkeit abringen kann. Ein Stück, das einmal mehr in Zauners Mission steht, das zeitlos Menschliche der Figuren aus dem biblischen Kern zu schälen.

Grenzenlose Liebesgeschichte

Zugleich darf das Publikum in der 2009 für die Spiele errichteten Scheune aber auch eintauchen in eine zarte Liebesgeschichte zwischen Ruth und dem Gutsbesitzer Boas. Eine Liebe, die beinahe an den patriarchalen Strukturen ihrer Zeit scheitert, die aus heutiger Sicht schaudern lassen mögen: „Eine Frau darf sich den Mann nicht aussuchen.“

Doch wer die Regeln kennt und achtet, vermag sie mitunter auch klug zu brechen. Zeynep Alan verleiht ihrer „Ruth“ jugendliche Frische. Vanessa Payer strahlt als „Noemi“ an ihrer Seite die gelassene Reife einer Lebenserfahrenen aus. Ein starkes Frauenteam, in der Geschichte wie auf der Bühne. Eric Lingens ist der souveräne Gutsbesitzer Boas, doch liebenswert scheu in Herzensangelegenheiten.

Unverzichtbarer Teil: die Bühnenmusik. Von Gunter Waldek stammt die stimmige, schlichte Klangwelt für „Ruth“, das spielfreudige Kammerensemble aus Cello, Schlagwerk, Holz- und Blechbläser wird umsichtig geleitet von Leona Siber. Ruth zur Seite gestellt wie ein Schutzengel ist Antonia Ortner mit innigem Sopran. Langer, kräftiger Beifall.

Fazit: Ein Gesamtkunstwerk im klaren, auf das Wesentliche konzentrieren „Rainbacher Stil“.

Termine bis 25. 6., je Fr., Sa., So., 15 u. 19.30 Uhr, 0699/19206684, rainbacher-evangelienspiele.at

