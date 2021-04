Die Pramtaler beenden den Kultur-Lockdown mit "Gräfin Mariza"

"Kulturelle Werte geben Orientierung in unsicheren Zeiten, sie sind wie ein Kompass bei stürmischer See", sagt Harald Wurmsdobler. Der Intendant der Pramtaler Sommeroperette räumt außerdem ein, dass Werte keinesfalls absolut, sondern in einem fort neu zu verhandeln seien – "dieses Verhandeln ist die Kernaufgabe von Kunst und Kultur." Deshalb sieht man Wurmsdobler die Vorfreude an, dass er am 12.