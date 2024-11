Die Poxrucker Sisters katapultierten den Posthof zum Poxi-Hof

Am Donnerstag hatten die Poxrucker Sisters den Auftakt ihrer unplugged-Tour in St. Pölten noch absagen müssen, weil Magdalena an einer Bronchitis laborierte, am Freitagabend ließ sie sich nichts mehr anmerken und feierte mit ihren Schwestern Stefanie und Christina eine fulminante Posthof-Premiere vor 600 Besuchern im ausverkauften großen Saal.