„Die Pistolen und die Herzen sitzen locker“

Premiere ist am 14. Juli um 20 Uhr. „Der Diener zweier Herren“ war bereits 1746 in Mailand erstmals zu sehen und gilt als Höhepunkt der Commedia dell’arte, der italienischen Volkskomödie. Das Theater im Hof siedelt das Stück in der Regie von Christian Himmelbauer nun im Palermo der 1970er-Jahre an – sowie im Mafiamilieu. „Ein echtes Gustostückerl“ Zur Handlung: Nachdem ihr Bruder erschossen wurde, nimmt Beatrice (gespielt von Sarah Zelt) dessen Papiere und