Kurt Dollhofer war von Anfang an ehrlich: "Ich suche einen Menschen, der zu mir passt. Locker, lieb, eine zärtliche Frau. Das ist eigentlich mein größter Wunschtraum", sagte er am 3. August 2015 in die Kamera des ORF-Kuppelformats "Liebesg’schichten und Heiratssachen", das heute, 20.15 Uhr, ORF 2, in seine 25. Staffel geht.