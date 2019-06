Die Perlen auf der Kulturabo-Kette

Tenor-Weltstar Piotr Beczala (Brucknerhaus, 6. Oktober), Pop-Ikone Tanita Tikaram (Posthof, 12. Oktober), Musical-Welterfolg "Sister Act" (Musiktheater, 22. Februar 2020) und gleich drei Stücke im Linzer Theater Phönix, das in der Spielzeit 2019/20 sein 30-jähriges Bestehen feiert: "Die Rückkehr der Blues Brothers", "Schiller – Zeiten des Aufruhrs" und "Die Affäre Odilon" vom Linzer Dramatiker Thomas Baum. Das Kulturabo der OÖNachrichten bringt die Kulturinstitutionen von Land Oberösterreich und Stadt Linz spielerisch unter einen Hut. Diesmal haben die OÖN 13 bemerkenswerte Produktionen in Landestheater, Posthof, Theater Phönix und Brucknerhaus auf eine kulturelle Perlenkette gefädelt. Und das alles zum Sonderpreis von 399 Euro.

"Ich habe in Linz nicht nur die ersten fünf Jahre meiner Karriere verbracht, sondern hier auch Deutsch gelernt und Freundschaften fürs Leben geschlossen", sagt Beczala im Gespräch mit den OÖN. Insofern sei jeder seiner Auftritte auch emotionales Ereignis. Im Brucknerhaus wird als weiteres Kulturabo-Highlight Rudolf Buchbinder Pianistisches von Weltrang anbieten (26. April 2020) – genauso wie das weltberühmte Emerson String Quartet (12. November) auf ihren Saiteninstrumenten.

Mit "Twist in My Sobriety" und ihrer unverwechselbaren Stimme belagerte Tanita Tikaram ab 1988 die Spitzenposition etlicher Charts. Nach Linz bringt sie ihre alten Songs zum Mitsingen und viel Neues mit. Am 23. November wartet der Posthof obendrein mit STS-Haudegen Schiffkowitz (zusammen mit Markus Schirmer) und im April/Mai 2020 mit einer Tanztage-Besonderheit sowie mit einem Kabarett-Leckerbissen auf.

Ins Schauspielhaus lockt Sie Ferenc Molnárs Klassiker "Liliom" (21. Juni 2020) in der Übersetzung von Alfred Polgar (Regie: Peter Wittenberg), ein zweites Mal ins Musiktheater verführt Sie die Tanzproduktion "Cinderella" zur Musik von Sergej Prokofjew (31. Mai 2020). Am besten, Sie verschaffen sich unter www.nachrichten.at selbst einen Überblick und lassen sich überzeugen. Viel Vergnügen!