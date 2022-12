Die OÖN-Christkindl-Gala lädt am Freitag ins Schauspielhaus

Das OÖN-Christkindl breitet wieder seine Flügel aus für Menschen in Not. Ein traditioneller Höhepunkt der Benefizaktion für Menschen in Not ist die Christkindl-Gala, bei der sich heimische Kunstschaffende in den Dienst der guten Sache stellen. Der Reinerlös der Gala kommt dem OÖN-Christkindl zugute.

Auf wen Sie sich am Freitag, 19.30 Uhr, freuen dürfen? Als "Frau Nikolaus" kann Landestheater-Musicaldarstellerin Daniela Dett ein Lied singen auf das Los einer einsamen Ehefrau, in "Surabaya-Santa" aus dem Musical "Songs for a New World". Musik zwischen Alpen und Balkan ist die Kunst des Ensembles Alpkan. Vor volksmusikalischen Wurzeln verneigt sich auch das Innviertler Reblaus Quartett mit Tenor Harald Wurmsdobler, dem Präsidenten des oö. Chorverbandes. Sie sind jung, aber meisterhaft: Die St. Florianer Sängerknaben unterstützen das OÖN-Christkindl als treue Partner. Als junge Talente aufhorchen lassen auch die Mitglieder der Musical Theater Academy Puchenau unter der Leitung von Susanne Kerbl. Die Landestheater-Company Tanz.Linz, die dieser Tage für die Premiere von "Dornröschen" am 23. Dezember probt, zeigt einen ersten Ausschnitt aus der Choreografie von Andrey Kaydanovskiy.

Ein Heimspiel gibt Burgtheater-Mimin Marie-Luise Stockinger, die auf einem Bauernhof in St. Florian aufgewachsen ist. Durch den Abend führen Sänger Eric Papilaya und OÖN-Redakteurin Karoline Ploberger.

Karten: 0732/7611-400, www.landestheater-linz.at, Infos: nachrichten.at/christkindl/

