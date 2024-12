Die OÖ Philharmonie im Linzer Vereinshaus

Bereits zum vierten Mal bringt die von Dirigent und Komponist Matthias Achleitner gegründete OÖ Philharmonie den Jahreswechsel im Palais Kaufmännischer Verein in Linz zum Klingen. So erfährt der Jahresausklang am 31. Dezember ab 19.30 Uhr Melodie und Rhythmus, das Neujahrskonzert tags darauf beginnt um 16 Uhr – mit dabei ist die ukrainische Sopranistin Maria Tkach, deren überzeugender Mix aus starker Stimme und Charme ihr zuletzt beim Operetten-Wettbewerb der Bruckneruni-Professoren