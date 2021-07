Die Österreicher hören täglich 192 Minuten Radio

Insgesamt attestiert die Bestandsaufnahme den heimischen Radioanbietern eine stabile Reichweite von 75,6 Prozent (gegenüber 76,2 für das Jahr davor). Die ORF-Radios erreichten eine Gesamt-Tagesreichweite von 61,4 Prozent und verloren damit 0,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vergleichszeitraum. Die Privatradios kamen bundesweit auf 26,4 Prozent Tagesreichweite (gegenüber 27,3 Prozent).

Reichweitenstärkster Sender in der Gesamtzielgruppe (ab zehn Jahren) ist erneut Ö3 mit einer Reichweite von 31,9 Prozent (31,5). Stärkster bundesweiter Privatradio-Konkurrent ist Kronehit mit 9 Prozent (9,6). Ö1 legte erneut bei der Reichweite zu und landete bei 10,8 Prozent (Vergleichszeitraum: 10 Prozent). FM4 kam auf 3,4 Prozent und steigerte sich damit um 0,2 Prozentpunkte.

Life Radio behauptet sich

In Oberösterreich freut sich Life Radio in einer Aussendung, in der "Gesamthörerschaft in allen Werten das beliebteste Privatradio des Bundeslandes" zu sein (Tagesreichweite 11,2 Prozent). In der "werberelevanten" Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen habe man mehr Hörer als ORF Oberösterreich. Seit April sendet Life Radio aus einem neuen Studio in der "Linzerie".

Radio Oberösterreich hörten im Berichtszeitraum im Schnitt 25 Prozent der Befragten. Das sind 310.000 Hörer über zehn Jahre von Montag bis Freitag.

Der Radiotest wird im Auftrag des ORF und der Privatradios von den unabhängigen Marktforschungsinstituten GfK Austria und Ankordata durchgeführt.