Die Oberösterreicherin, die mehr als zehn Millionen Euro für den Film managet

Wer österreichische Filme wie "Der Fuchs" und "Griechenland" im Kino oder das TV-Serienfinale von "Der Pass" gesehen hat, ist auch in den Genuss ihrer Arbeit gekommen: Christine Dollhofer (59) leitet seit Ende 2021 den Filmfonds Wien. Die Vorchdorferin, die fast 20 Jahre dem Linzer "Crossing Europe" vorstand, ist somit als Geschäftsführerin für einen der zentralen Fördertöpfe Österreichs zuständig, der die Realisierung audiovisueller Werke wie der genannten finanziell ermöglicht.

"Der Wettbewerb wird härter"

Dollhofer ist sein Gesicht, sein Sprachrohr und muss "für alle Entscheidungen geradestehen und sicherstellen, dass wir sorgsam und wirtschaftlich mit unserem Budget umgehen". Als Geschäftsführerin ist sie auch Teil der Jury, die Zu- und Absagen erteilt.

"Eine der Herausforderungen hierbei ist die Kommunikation mit den Projektanten, um unsere Entscheidungen zu übersetzen", sagt die Kulturmanagerin. Wichtig sei festzuhalten, dass nicht pauschal Produktionsfirmen gefördert werden, sondern die jeweiligen Filmprojekte, die künstlerisch und wirtschaftlich aus Sicht der Produktion am meisten überzeugen. Sie sei immer wieder begeistert über "die Vielzahl an tollen Stoffen", die die Branche hervorbringe, die Antragsvolumen seien stark gestiegen. Absagen begründen sich also meist auch in der Endlichkeit der Mittel. "Der Wettbewerb wird definitiv härter." Grund ist auch die Neuaufstellung der Filmförderung, die seit Jänner greift. Vereinfacht gesagt, gibt es potenziell mehr zu holen, dafür muss man sich jedoch zuerst für andere Gelder (selektive Mittel) qualifizieren. Dollhofer: "Und die sind nicht höher geworden."

Der intensive Wettbewerb treffe auf eine Branche, "in der sich viel geändert hat und weiter verändert". Generationenwechsel prägen Berufe vor und hinter der Kamera, man sei nicht mehr nur auf Kino oder TV abonniert, sondern wechsle zwischen Film und Serie, Kino, TV und Streaming. "Es gibt viel mehr Diversität und Frauen, speziell in der Regie."

Bis Ende 2024 wolle man mit dem Österreichischen Filminstitut erreichen, dass alle Fördermittel 50:50 zwischen Männern und Frauen aufgeteilt werden. "Wir sind hier auf einem guten Weg. Man merkt, dass sich die Branche umstellt. Man weiß, dass wir im Förderprozess darauf achten."

In diesen implementierte man auch einen Ethikkodex ("Code of Ethics"), der sicherstellen soll, "was an sich selbstverständlich sein sollte": Jeder Dreh muss ein "sicherer Arbeitsplatz" sein – aus arbeitsrechtlicher und zwischenmenschlicher Perspektive ohne jede Belästigung oder Diskriminierung. Was die größte Lehre der Branche in Hinblick auf den Fall Teichtmeister war? "Der Fall hat klar vor Augen geführt: Man muss rechtzeitig thematisieren, was vorgeht, und die Reißleine ziehen. Den Kopf einzuziehen, durchtauchen zu wollen, hat keinen Sinn. Solche Dinge kommen immer ans Licht." Ein solcher Präzedenzfall sei ein Weckruf, der gehört wurde.

Hintergrund zum Filmfonds Wien

Um in Österreich die Finanzierung für ein (größeres) Film- oder TV-Projekt auf die Beine zu stellen, braucht es Mittel von zumindest drei Fördersäulen, zum einen vom Österreichischen Filminstitut und dem ORF (Film/Fernseh-Abkommen), als weiterer maßgeblicher Partner kommt der Filmfonds Wien infrage. Das Jahresbudget beträgt 11,5 Mio. Euro. 2022 wurden mit einer Rekordfördersumme (14,6 Mio. Euro) 167 Projekte unterstützt (in den Bereichen Kino- und TV-Film, Verwertung, Infrastruktur).

Autorin Nora Bruckmüller