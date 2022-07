Berühmte Hausfassade bis Hochzeits-Hotspot aus 1001 Nacht: Die "neuen" sieben Weltwunder

1. Taj Mahal (Indien):

Das berühmte Mausoleum ganz aus weißem Marmor gilt nicht umsonst als architektonische Meisterleistung, die Millionen Besucher jährlich anlockt - die meisten davon aus Indien. Angeblich war es die verstorbene Lieblingsfrau eines indischen Großmoguls, zu deren Ehren im Jahre 1631 der Bau des atemberaubenden Gebäudes in Auftrag gegeben worden sein soll. Wenig verwunderlich, dass der Taj Mahal heute ein beliebtes Ziel frisch vermählter indischer Eheleute ist.

Ein Mausoleum, ganz aus weißem Marmor: Der Taj Mahal in Indien. Bild: Elena-studio (iStockphoto)

2. Chichén Itzá (Mexiko):

Das ehemalige Machtzentrum der Mayas ist heute nur mehr eine Ruine. Zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert war die steinerne Pyramide und der dazugehörige Tempel von Kukulkán auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko sowohl ein bedeutendes politisches als auch wirtschaftliches Zentrum.

Besonders faszinierend ist ein Phänomen, das sich jedes Jahr zum astronomischen Frühlingsbeginn ereignet: Durch die spezielle Sonneneinstrahlung und Schattenbildung wird auf den 91 Treppenstufen der Pyramide ein helles Band projiziert, das den Eindruck einer heruntergleitenden Schlange erweckt. Zehntausende von Besuchern pilgern jedes Jahr nach Chichén Itzá, um dieses Schauspiel zu bewundern.

Ehemaliges Machtzentrum der Maya: Chichén Itzá in Mexiko. Bild: STRINGER/MEXICO (X01493)

3. Chinesische Mauer (China):

Mit 6.260 km Länge ist die „große Mauer“ das größte Bauwerk, das je von Menschenhand erschaffen wurde. Was heute als "die" Chinesische Mauer bezeichnet wird, ist aber lediglich ein Teil der riesigen Maueranlagen, deren Gesamtlänge etwa 21.196 km beträgt - was in etwa der Strecke von Stockholm nach Kapstadt entspricht.

Ursprünglich als Grenzbefestigung für das chinesische Kaiserreich erbaut, befinden sich auch Grabtempel 13 verstorbener Kaiser im Mauerwerk. Es soll aber auch Usus gewesen sein, die während des Baus verstorbenen Arbeiter in der entstehenden Maueranlage aus Lehm, Reis und Stroh zu begraben. Deren genaue Zahl lässt sich heute allerdings nicht mehr genau rekonstruieren.

Das längste Bauwerk der Erde: Die Chinesische Mauer. Bild: ADRIAN BRADSHAW (EPA)

4. Machu Picchu (Peru):

Auf deutsch schlicht "alter Berg" oder "alter Gipfel" - eine Beschreibung, die der rätselhaften Ruinenstadt bei weitem nicht gerecht wird. Noch immer ist die verlassene Stadt der Inka nicht vollständig erschlossen, weder archäologisch noch historisch. Sowohl um dessen Entdeckung als auch um die gesamte Ausdehnung der "Hauptstadt" der Inka ranken sich zahlreiche Mythen und Sagen.

Fast auf den Tag genau vor 111 Jahren, am 24. Juli 1911, hat der amerikanische Archäologe Hiram Bingham die verloren geglaubte und von Lianen überwucherte Stadt hoch über den Anden wiederentdeckt. Dabei war er weder der Erste, noch der Einzige, der die sagenumwobene Stadt wiederfand, nachdem sie die Inka im 16. Jahrhundert auf der Flucht vor den spanischen Eroberern verlassen hatten. Der Professor für Geschichte an der Universität Yale war allerdings derjenige, der seinen zufälligen Fund nicht nur der Wissenschaft, sondern der gesamten Weltöffentlichkeit präsentierte. Damit gilt er seitdem trotzdem als "Entdecker" der alten Inka-Stadt.

Machu Picchu: Rätselhafte "Hauptstadt" der Inka.

5. Christusstatue (Brasilien):

Der wohl bekannteste Christus der Welt steht in Brasilien. Mit knapp 38 Metern thront "Cristo Redentor" hoch über den Dächern von Rio de Janeiro, am Gipfel des Corcovado-Bergs. Mit den weit ausgebreiteten Armen scheint "Christus der Erlöser" die ganze Welt umarmen zu wollen, seine Silhouette erinnert dabei unweigerlich an die eines riesigen Kreuzes.

Die kolossale Statue in der Stadt des Karnevals ist damit aber nicht die größte der Welt - die steht nämlich etwa 1500 km weiter in Rio Grande do Sul. Kurioserweise überragt auch eine Statue im Westen Polens das weltbekannte Original. Allerdings konnte keine der Nachbildungen eine vergleichbare Faszination auslösen.

Nicht die größte, aber die bekannteste Christusstatue blickt über die Dächer von Rio de Janeiro. Bild: RICARDO MORAES (X02675)

6. Kolosseum (Italien)

Heute wimmelt das flavische Amphitheater in der italienischen Hauptstadt Rom längst nicht mehr von tapferen Gladiatoren und wilden Tieren, sondern meist von einer millionenfachen Touristenschar aus aller Welt. Unglaubliche 1.2 Millionen Besucher wurden im Jahr 2020 laut statista.com verzeichnet.

Während das wahrscheinlich berühmteste Monument in der italienischen Hauptstadt heute zwar in Trümmern liegt, hat es zwei Weltkriege überdauert und nach wie vor nichts an seinem Zauber eingebüßt - trotz täglicher Touristenströme.

Das wohl bekannteste Amphitheater der Welt: Das Kolosseum in Rom. Bild: MAX ROSSI (X90039)

7. Felsenstadt Petra (Jordanien):

Zu den spektakulärsten Sehenswürdigkeiten der Welt zählt auch die Felsenstadt Petra, mitten in der steinigen Wüste Jordaniens. Wie ein gewaltiges Gemälde ist die 40 Meter hohe Fassade des Schatzhauses "Al Khazneh" in das Felsmassiv aus Sandstein gemeißelt.

Vor mehr als 2000 Jahren wurde Petra als Hauptstadt des Volks der Nabatäer im Wadi Musa, dem so genannten Mosestal, erbaut. Durch seine günstige Lage an der Weihrauchstraße, die vom Jemen aus an der Westküste Arabiens entlang bis nach Damaskus und Gaza führte, war es damals ein bedeutender Handelspunkt. Der erste Europäer, der die magische Ruinenstadt 1812 wiederentdeckte, war der Schweizer Johann Ludwig Burckhardt. Angeblich ließ er sich als muslimischer Scheich getarnt in die antike Felsenstadt führen.