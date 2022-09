"Corona hat uns beim Nachwuchs zwei Jahre gekostet. Wir konnten nicht in Schulen gehen und so auch nur verhältnismäßig wenig Nachwuchs finden", sagt Christa Steinkellner, Geschäftsführerin der St. Florianer Sängerknaben. Jetzt geht es, was den Nachwuchs für den berühmten Knabenchor betrifft, wieder langsam aufwärts. Zwölf Buben sind heuer neu ins Internat im Augustiner-Chorherren-Stift eingezogen.