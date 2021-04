Farbenfrohe Blumenmuster, gemaltes Furnier, schwungvoll gepinselte Intarsien, rot-gelb-blauer Fake-Marmor: Wer die Hirschbacher Bauernmöbel aus der Nähe betrachtet, wird von der kunstfertigen Malerei beeindruckt sein. Die Blütezeit dauerte für die Volkskunst in der kleinen Gemeinde im Bezirk Freistadt nur 80 Jahre, von 1770 bis 1850. Doch wie kamen die Hirschbacher überhaupt dazu? Das zeigt das Bauernmöbelmuseum, das am Samstag in seine 30. Saison geht.